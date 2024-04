Legende: Erst im Final gestoppt Joana Mäder und Anouk Vergé-Dépré. Keystone/EPA/Christian Bruna/Archiv

Beachvolleyball: Vergé-Dépré/Mäder im Final bezwungen

Die beiden Beachvolleyballerinnen Anouk Vergé-Dépré und Joana Mäder haben in China den ersten Turniersieg der Saison knapp verpasst. Das Schweizer Duo unterlag beim Challenge-Turnier der Pro Tour in Xiamen den Deutschen Karla Borger und Sandra Ittlinger im Final mit 0:2 (20:22, 14:21), nachdem es mit 5 Siegen ins Endspiel vorgestossen war. Trotz der Niederlage ist das gute Abschneiden der beiden Schweizerinnen in China im Kampf um das Olympia-Ticket für Paris enorm wichtig.

Mehrkämpferin Adel glänzt in Brescia

Die Mehrkämpferin Katelyn Adel vom TV Unterstrass Zürich erreichte beim Mehrkampf-Meeting im italienischen Brescia starke 6082 Punkte. Die 21-Jährige knackte erstmals die 6000er-Marke. Dank dieser Leistung rückt die EM-Teilnahme Anfang Juni im Rom näher. Die stärkste Schweizer Siebenkämpferin heisst derzeit Annik Kälin. Die 24-jährige Bündnerin gewann 2022 in München EM-Bronze mit 6515 Zählern.

Reiten: Guerdat siegt mit Olympiapferd

Steve Guerdat gewann im französischen Fontainebleau den mit 200'000 Euro dotierten Grand Prix. Mit Blick auf Paris 2024 ist dieser Sieg besonders wertvoll, denn der Jurassier setzte mit Dynamix jenes Pferd ein, das er für die Olympischen Spiele vorgesehen hat. Im Sattel von Dynamix liess sich Guerdat vergangenen September als Europameister feiern. Die elfjährige Stufe springt nicht nur hoch und fehlerfrei, sondern sie ist auch schnell. In Fontainebleau setzte sich das Paar im Stechen durch.

Degenfechten: Olympia 2024 ohne Bayard

Die Olympischen Spiele 2024 werden ohne Alexis Bayard über die Bühne gehen. Der 27-jährige Walliser, die Nummer 22 der Weltrangliste, schied am Sonntag im Viertelfinal in Differdange aus. Bayard, Nummer 1 der Setzliste und bestklassierter Europäer ohne Olympia-Ticket, gewann in Luxemburg nur einen Kampf. Im Achtelfinal besiegte er Filipp Djatsuk mit 15:9. Danach unterlag er Tristan Tulen 10:15. Damit verpasste es Bayard, die Ehre der Schweizer zu retten, die sich nicht als Team qualifizieren konnten. Pauline Brunner wird somit die einzige Vertreterin von Swiss Fencing in Paris sein.