Legende: Ist schon ziemlich herumgekommen Julie Lengweiler. Keystone/Ennio Leanza

Volleyball: Lengweiler zieht es weiter

Die Schweizer Internationale Julie Lengweiler setzt ihre Karriere in Japan fort. Die 27-jährige Aussenangreiferin wechselt vom polnischen Klub Radomka Radom zu Hisamitsu Springs. Ihren bisherigen Arbeitgeber verliess Lengweiler wegen dessen finanziellen Schwierigkeiten. Aus diesem Grund kam es innerhalb des Kaders zu mehreren Vertragsauflösungen. Lengweiler hat in ihrer Karriere unter anderem bereits in Finnland, Spanien, Griechenland und Deutschland gespielt.