Legende: Spielt künftig für LiigaPloki Fiona Maeder. nicolas moor/volleyball.ch

Volleyball: Neues Abenteuer für Fiona Maeder

Fiona Maeder wechselt von Frankreich nach Finnland. Die Volleyball-Nationalspielerin läuft ab der kommenden Saison für LiigaPloki in der höchsten finnischen Liga auf. Bereits vor einem Jahr wechselte Maeder ins Ausland. Die 22-jährige Diagonalangreiferin absolvierte eine Saison in Béziers, Frankreich. Zuvor hatte sie in der Schweiz bei der Volleyball Academy gespielt.

Para-Sport: Stöckli vor Comeback

Handbikerin Sandra Stöckli plant nach langer krankheitsbedingter Abwesenheit am 28. April in Belgien die Rückkehr in den Weltcup. Die Gesamtweltcupsiegerin im Para-Cycling war beim Strassenrennen an der Rad-WM 2024 in Zürich zusammengebrochen und musste in den Spital gebracht werden. Ursache war eine endokrinologische Erkrankung. «Ich habe jeweils einen Schritt vorwärts und dann wieder zwei rückwärts gemacht», sagt die 40-jährige St. Gallerin in einer Medienmitteilung. Die Ärzte hätten ihr gesagt, dass ihr Körper ein Jahr zur Erholung brauche. Seit dem vergangenen September machten sich bei Stöckli Fortschritte bemerkbar. Vor zehn Tagen nahm sie an einem Testwettkampf auf zweithöchste Stufe teil.