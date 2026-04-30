Legende: Punkt um Punkt 24 Mal verbuchte Maja Storck im 5. Finalspiel einen Zähler für ihr Team. Imago/Newspix

Volleyball: Erfolgreiche Saison von Storck mit Lodz

Ihre 1. Saison in der polnischen Eliteliga hat für die Schweizerin Maja Storck mit dem maximalen Erfolg geendet. Nach dem Gewinn des Cups entschied die 27-Jährige mit ihrem Klub PGE Budowlani Lodz auch die Meisterschaft für sich. In der Finalserie gegen Developres Rzeszow setzten sich Storck und Co. mit 3:2 Siegen durch. Das entscheidende 5. Spiel endete mit 3:1 Sätzen, die Schweizer Nationalspielerin war mit 24 Punkten Topskorerin auf dem Feld. Mit insgesamt 461 Punkten schloss die Diagonalangreiferin die Saison auf Rang 3 der Skorerliste ab. Für Storck ist es nach dem Titel 2020/21 mit Dresden der 2. Meistertitel in ihrer Karriere.