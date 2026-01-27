Legende: Hatte auch im 2. EM-Spiel keinen Stich Die Schweizer Wasserball-Nati der Frauen. European Aquatics

Wasserball: Schweizerinnen verlieren auch 2. EM-Spiel

Nach der klaren 9:24-Niederlage zum Auftakt gegen Israel gab es für die Schweizerinnen auch bei ihrem 2. EM-Auftritt nichts zu holen. Gegen die Niederlande, den amtierenden Europameister, setzte es für die Nati eine 2:28-Schlappe ab. Bereits im 1. Viertel hiess es aus Sicht der Schweiz 1:10, ein Turnaround war gegen die starken Niederländerinnen zu keiner Zeit in Reichweite. Zum Abschluss der Vorrunde treffen die Schweizerinnen, die zum ersten Mal seit über 30 Jahren an einer EM teilnehmen, am Donnerstagabend im portugiesischen Funchal auf Grossbritannien.