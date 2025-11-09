Legende: Keine Freigabe für die Wildwasser-Athleten Der geplante Weltcup im Rhein kann nicht stattfinden. KEYSTONE/Anthony Anex (Archiv)

Kanu: Kein Weltcup-Stelldichein im Elsass

Der Schweizerische Kanuverband teilt am Montagmorgen mit, dass er die geplante Kajak-Cross-Weltcup-Veranstaltung vom Samstag/Sonntag im Parc des Eaux-Vives in Hüningen (FRA) absagen muss. Aufgrund der anhaltenden Wasserverschmutzung, offenbar verursacht durch das Auslaufen von Treibstoff aus einem Kreuzfahrtschiff, ist der betroffene Bereich im Elsass gesperrt. Es sind weder Trainings noch Wettkämpfe möglich. Das Trainingslager der Schweizer Equipe soll gleichwohl stattfinden, dafür wird neu nach Épinal ausgewichen.

Reiten: Jufer ragt aus Schweizer Sicht heraus

Alain Jufer springt beim Fünfsterne-CSI-W in Verona auf Platz 2. Der 47-jährige Jurassier musste sich beim mit 222'200 Euro dotierten Weltcup-Springen im Sattel von Dante MM einzig dem Deutschen Daniel Deusser geschlagen geben. Dieser blieb mit Otello de Guldenboom im Stechen mit sieben Paaren wie Jufer erneut ohne Fehler, absolvierte den Parcours jedoch knapp acht Zehntel schneller.