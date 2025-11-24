Legende: Zum zweiten Mal an der WM dabei Stefan Bellmont. IMAGO / Action Plus

Darts: Bellmont startet gegen van Barneveld in die WM

Wie schon bei seiner WM-Premiere vor einem Jahr bekommt es Stefan Bellmont in der 1. Runde der Darts-WM (11. Dezember bis 3. Januar) mit einem Niederländer zu tun. Zum Auftakt trifft der einzige Schweizer Teilnehmer im Londoner Alexandra Palace auf den 58-jährigen Raymond van Barneveld. Der Niederländer ist fünffacher Weltmeister (letzter Titel 2007) und wird in der Weltrangliste auf Position 35 geführt, Bellmont belegt derzeit den 111. Platz. Bei einem Sieg würde Bellmont in der 2. Runde auf den Australier Damon Heta (Nr. 16) oder den Iren Steve Lennon (76) treffen. Titelverteidiger und Weltnummer 1 Luke Littler bekommt es in der 1. Runde mit Darius Labanauskas (95) aus Litauen zu tun.

