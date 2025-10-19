Legende: Holt erneut Gold Flurina Rigling. IMAGO / SW Pix

Para-Cycling: Sprint-Gold für Rigling

Am dritten Tag der Bahn-WM in Rio hat die Zürcher Para-Cyclerin Flurina Rigling die dritte Medaille für die Schweiz geholt. Einen Tag nach dem WM-Titel im Scratch war Rigling im Velodrom von Rio de Janeiro erneut nicht zu stoppen. Im 200-Meter-Sprint hatte sich Rigling mit der schnellsten Zeit für den Final der besten drei Fahrerinnen qualifiziert, in dem sie schliesslich nachdoppelte. Im Final, der über einen Kilometer ausgetragen wurde, zog Rigling das Tempo früh an, um sich als Ausdauerathletin auf der kurzen Distanz die bestmöglichen Chancen zu verschaffen. Auf den vier Bahnrunden schafften es Sabrina Custodia da Silva und Maike Hausberger nicht, die Schweizerin zu überholen.