Handball: Zehnder verlässt Magdeburg

Manuel Zehnder wird seinen im Sommer auslaufenden Vertrag beim deutschen Meister SC Magdeburg nicht verlängern und zum dänischen Top-Klub GOG Gudme wechseln. Dies gaben die beiden Klubs bekannt. Zehnder kam 2024 zu Magdeburg und etablierte sich auf Anhieb beim Spitzenklub der Bundesliga. Am 3. Januar 2025 zog sich der 26-jährige Spielmacher allerdings während eines Nati-Zusammenzugs einen Kreuzbandriss zu und musste seither pausieren. Zehnder unterschrieb bei Gudme einen Dreijahresvertrag.