Legende: Strebt 2027 mit Europa den Titel-Hattrick beim Ryder Cup an Luke Donald. Reuters/Paul Childs

Golf: Donald erneut zum Ryder-Cup-Captain ernannt

Luke Donald wird 2027 Europas Golf-Elite beim Ryder Cup in Irland zum 3. Mal als Captain anführen. Der 48-jährige Engländer wurde von Ryder Cup Europe erneut im Amt bestätigt. Donald und seine Schützlinge hatten im vergangenen September im Bethpage State Park auf Long Island das Kontinental-Duell mit dem US-Team mit 15:13 gewonnen und den Titel verteidigt. Zwei Jahre zuvor triumphierte Donald mit seinem Team in Rom mit 16,5:11,5 gegen die Amerikaner. «Die letzten beiden Ryder Cups haben mir und meiner Familie sehr viel bedeutet. Ich hätte nie gedacht, dass es ein drittes Mal geben würde», sagte Donald in der Mitteilung. Der Ryder Cup 2027 wird im September auf dem Adare Manor im irischen Limerick eröffnet.