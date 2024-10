Die Bob-, Schlittel- und Skeleton-Wettbewerbe an den Olympischen Winterspielen 2026 sollen wie geplant in Cortina ausgetragen werden können.

Olympia-Bahn in Cortina soll im März 2025 fertig sein

Legende: Starten 2026 auf einer neu gebauten Bahn Die Bobfahrer, hier in St. Moritz. Keystone / MAYK WENDT

«Wir planen die Abnahme der Bahn durch die Weltverbände FIL und IBSF Ende März 2025», sagte Matthias Böhmer, Renndirektor beim internationalen Schlittel-Verbandes (FIL), am Forum Nordicum in Lenzerheide. Bis zum bevorstehenden Wintereinbruch soll der umstrittene Neubau in Cortina bis zur Hälfte fertig sein.

«Im Winter dann wird die Bahn komplett eingehaust, sodass die Bauarbeiten einschliesslich Schweissen und Betonieren fortgesetzt werden können», sagte Böhmer. Er betonte, dass man sehr optimistisch sei, dass der Termin Ende März eingehalten werden wird.

Um die Olympia-Bahn in Italien war ein Streit entbrannt. Umweltschützer und auch das IOC kritisierten den Neubau. Italiens Regierung beharrte aber auf der Austragung dieser Wettbewerbe im eigenen Land. Das IOC mahnte, dass die gesamten Kosten für den Bau der Bahn (81,6 Millionen Euro) und der notwendigen Infrastruktur aus öffentlichen Mitteln bezahlt werden müssten. Als möglicher Ersatzort der Wettbewerbe stand unter anderem St. Moritz zur Debatte.