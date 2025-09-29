In Paris war er der heimliche Star. Nun soll Snoop Dogg auch bei den Winterspielen 2026 für Quote sorgen.

Legende: Mischte bereits Paris auf Snoop Dogg. Keystone / FRANK FRANKLIN

US-Rapper Snoop Dogg wird erneut als Korrespondent von Olympischen Spielen berichten. Nach seiner Premiere bei den Sommerspielen im vergangenen Jahr in Paris wird der 53-Jährige auch bei den Winterspielen im kommenden Februar in Mailand/Cortina im Einsatz sein, wie der US-Sender NBC mitteilte.

«Die Olympischen Spiele sind die grösste Bühne der Welt. Und wie jeder weiss, dreht sich bei mir alles um Sport, darum, Menschen zusammenzubringen, zu vereinen und gleichzeitig Spass zu haben», sagte der Star. «Ich werde meine Pufferjacken, Schneehosen, Skibrillen und Schlittschuhe mitbringen», ergänzte Snoop Dogg.

In Paris Quotengarant

In Paris hatte der Rapper während drei Wochen für kuriose Bilder gesorgt. Unter anderem trug der Kalifornier die olympische Fackel an der Seine, tanzte mit den US-Turnerinnen um Superstar Simone Biles, erschien im Reiter-Outfit bei der Dressur, bekam Fechtunterricht sowie eine Schwimmlektion von Superstar Michael Phelps.

Die TV-Quote bei NBC stieg im Vergleich zu Olympia 2021 in Tokio um knapp 80 Prozent.