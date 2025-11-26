Das Olympische Feuer brennt. Das Wetter machte den Veranstaltern in Griechenland jedoch einen Strich durch ihre Rechnung.

Mit der Entzündung der Olympischen Flamme hat der Fackellauf zu den Winterspielen 2026 von Mailand und Cortina d'Ampezzo begonnen.

Wegen Bewölkung war das Feuer in der antiken Stätte in Olympia auf der griechischen Halbinsel Peloponnes bereits zwei Tage zuvor auf traditionelle Weise mit Hilfe eines Parabolspiegels und der Sonnenstrahlen entflammt worden. Die Zeremonie selbst zur Übergabe der Fackel fand am Mittwoch im archäologischen Museum von Olympia statt.

Legende: Der Countdown läuft Die olympische Flamme ist entfacht. Keystone/AP Photo/Thanassis Stavrakis

Offizielle Übergabe am 4. Dezember

Die Fackel beginnt nun eine neuntägige Reise durch Griechenland, bevor sie am 4. Dezember im Panathinaiko-Stadion in Athen offiziell an Gastgeber Italien übergeben wird.

In Rom startet am 6. Dezember der italienische Teil des Fackellaufs, der über 12'000 Kilometer durch das ganze Land führt und bei der Eröffnungsfeier am 6. Februar 2026 im Mailänder San-Siro-Stadion seinen Höhepunkt findet. Die Winterspiele dauern bis am 22. Februar.