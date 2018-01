Carlos Mäder: Er sammelt Punkte für seinen Olympia-Traum

Der Schweiz-Ghanaer Carlos Mäder will an den Olympischen Spielen teilnehmen. Wir begleiteten ihn nach Reykjavik, wo er um FIS-Punkte kämpfen wollte.

Olympia: Mäder goes Pyeongchang 5:21 min, aus sportpanorama vom 14.1.2018

Um in Pyeongchang als Skifahrer dabei sein zu können, muss der in Obwalden aufgewachsene Carlos Mäder die nötigen Punkte sammeln. Deshalb reist der 38-Jährige seit Anfang Dezember in ganz Europa umher und besucht verschiedene Skirennen. Sein Ansporn: Einerseits die sportliche Herausforderung, andererseits will er das Unmögliche schaffen.

Am vergangenen Wochenende wollte der für Ghana startende Athlet in Island an zwei Riesenslaloms einer tieferen FIS-Kategorie starten. Dort lief nicht alles wie gewünscht: Zuerst kam sein Ski-Equipment beim Flughafen nicht an, dann wurden die beiden Rennen vom Wochenende abgesagt. «Ich muss jetzt schauen, wo weitere Rennen stattfinden», so der enttäuschte Mäder.

