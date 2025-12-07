Legende: Auf Abschiedstournee, aber immer noch voll mit dabei Julie Zogg. Millo Moravski/Agence Zoom/Getty Images

Snowboard: Zogg wird Zweite

Julie Zogg ist zum 38. Mal der Sprung aufs Weltcup-Podest gelungen. Die St. Gallerin belegte beim Saisonauftakt im chinesischen Mylin im zweiten Parallel-Riesenslalom den 2. Platz. Im Final musste sich die 33-Jährige der Japanerin Tsubaki Miki um 43 Hundertstelsekunden geschlagen geben. Am Vortag hatte sich die zweifache Weltmeisterin im Parallelslalom auf dem 5. Rang klassiert. Flurina Neva Bätschi, die zweite Schweizerin in der K.o.-Phase, schied in den Achtelfinals aus und wurde 11. Dario Caviezel, der am Samstag bei den Männern den 5. Platz erreicht hatte, scheiterte ebenfalls in den Achtelfinals und beendete den Wettkampf auf Rang 14.