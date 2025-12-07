Legende: Auf Abschiedstournee, aber immer noch voll mit dabei Julie Zogg. Millo Moravski/Agence Zoom/Getty Images

Snowboard: Zogg wird Zweite

Julie Zogg ist zum 38. Mal der Sprung aufs Weltcup-Podest gelungen. Die St. Gallerin belegte beim Saisonauftakt im chinesischen Mylin im zweiten Parallel-Riesenslalom den 2. Platz. Im Final musste sich die 33-Jährige der Japanerin Tsubaki Miki um 43 Hundertstelsekunden geschlagen geben. Am Vortag hatte sich die zweifache Weltmeisterin im Parallelslalom auf dem 5. Rang klassiert.

Skispringen: Nur Deschwanden in den Punkterängen

Die Schweizer Skispringer verliessen das polnische Wisla mit hängenden Köpfen. Nach dem Nuller vom Samstag flog Gregor Deschwanden am Sonntag als Einziger in die Punktränge. Allerdings entspricht Platz 24 nicht den Erwartungen des Luzerners. Sandro Hauswirth (33.), Felix Trunz (38.) und Simon Ammann (42.) mussten im zweiten Durchgang zuschauen, wie Domen Prevc den Sieg vom Samstag wiederholte.

Eisschnelllauf: Wenger im Massenstart 7.

Livio Wenger ist beim Weltcup in Heerenveen im Massenstart auf Rang 7 gelaufen. Der Schweizer hatte dabei das Podest in Reichweite und zeigte, dass die Formkurve nach einer Verletzungspause im Hinblick auf Olympia in die richtige Richtung zeigt.