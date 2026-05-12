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News aus dem Wintersport Abplanalp neu Cheftrainer im Skicross

12.05.2026, 10:17

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Mann in Winterkleidung beim Skifahren im Schnee.
Legende: Wechselt die Disziplin Stefan Abplanalp. Keystone/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Skicross: Prominenter Cheftrainer für die Schweiz

Das Schweizer Skicross-Team erhält einen neuen Cheftrainer. Nach dem Abgang von Enrico Vetsch übernimmt Stefan Abplanalp die vakante Position. Der Berner Oberländer blickt auf eine langjährige Erfahrung als Coach im Bereich Ski Alpin zurück und fungierte zuletzt als Gruppentrainer für die Schweizer Speed-Fahrerinnen. «Ich pflege seit vielen Jahren gute Kontakte zum Skicross-Team», liess sich Abplanalp in einer Medienmitteilung zitieren. «Es reizt mich, mein Wissen und meine Erfahrung in dieser Sportart einzubringen.»

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