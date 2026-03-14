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News aus dem Wintersport Alpin-Snowboarder Caviezel feiert 4. Weltcupsieg

14.03.2026, 20:38

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Snowboard: Caviezel jubelt im Parallel-Riesenslalom

Dario Caviezel hat am Samstag im kanadischen Val St. Come seinen ersten Weltcupsieg im laufenden Winter gefeiert. Für den 30-jährigen Bündner ist es der insgesamt vierte Erfolg im Weltcup und der erste seit Januar 2025. Caviezel setzte sich im Parallel-Riesenslalom in der K.o.-Phase der Reihe nach gegen Aaron March (ITA), Maurizio Bormolini (ITA) und Walker Overstake (USA) durch. Im Final behielt der Schweizer im Duell mit dem Italiener Edwin Coratti das bessere Ende für sich. Bei den Frauen verpasste Flurina Bätschi ihren zweiten Weltcup-Podestplatz knapp. Die 22-Jährige verlor den kleinen Final und wurde Vierte. Für Julie Zogg hatte zuvor der Viertelfinal Endstation bedeutet. Der Tagessieg ging an die Deutsche Ramona Theresia Hofmeister.

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