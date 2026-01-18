Legende: War im 2. Springen von Sapporo bester Schweizer Simon Ammann. imago images/Sven Simon

Skispringen: Ammann diesmal besser als Trunz

Im Kampf um das dritte Schweizer Olympiaticket hat Simon Ammann in Sapporo noch einmal ein Zeichen gesetzt. Nachdem er am Samstag die Qualifikation für den Finaldurchgang verpasst hatte, war er am Sonntag beim 2. Weltcup-Springen als 23. bester Schweizer. Felix Trunz, der ebenfalls als Olympia-Fahrer in Frage kommt, punktete als 28. allerdings ebenfalls. Sicher in Milano Cortina dabei sein werden Sandro Hauswirth, der sich auf dem 26. Rang klassierte, und Gregor Deschwanden, der in Sapporo pausiert.

Snowboardcross: Schweizer im Viertelfinal out

Wie bereits am Samstag hat Sina Siegenthaler beim Weltcup im chinesischen Dongbeiya den 10. Platz belegt. Der Viertelfinal bedeutete für sie wie für Teamkollegin Aline Albrecht (15.) Endstation. Bei den Männern musste Kalle Koblet ebenfalls im Viertelfinal die Segel strechen, nachdem er im 1. Rennen in den kleinen Final vorgestossen war. Er klassierte sich als 11. Die Siege gingen an die Französin Julia Nirani-Pereira und den Australier Adam Lambert.