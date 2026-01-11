 Zum Inhalt springen

News aus dem Wintersport Ammann mit nächstem gelungenen Auftritt

11.01.2026, 16:36

Skispringer in der Luft mit Drohne im Hintergrund.
Legende: Scheint zur rechten Zeit wieder ins Fliegen zu kommen Simon Ammann, hier beim Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen. Reichert/NordicFocus/freshfocus

Skispringen: Ammann dabei in Norditalien?

Simon Ammann hat die Chancen auf seine 8. Olympischen Spiele weiterhin am Leben erhalten. Beim zweiten Springen im Continental Cup in Sapporo belegte der Toggenburger Rang 5. Damit distanzierte Ammann, der am Vortag auf Rang 4 gesprungen war, Juri Kesseli deutlich. Nach der Disqualifikation am Vortag belegte Ammanns Konkurrent im Kampf um die Olympia-Selektion den 14. Platz. Der Sieg ging an den Österreicher Clemens Aigner. Wegen Wetterkapriolen wurde ein am Morgen angesetzter Wettkampf in Japan abgesagt. Das Springen am Nachmittag wurde in nur einem Durchgang ausgetragen.

SRF zwei, Sportlive, 10.1.26, 15:45 Uhr ; 

