Aerials: Roth patzt im Superfinal

Noé Roth, der sich als einziger Schweizer für den Final in Lake Placid qualifizieren konnte, hat nach einem Sturz im Superfinal einen möglichen Podestplatz verpasst. Bei garstigen Bedingungen mit viel Wind und Schnee konnte er seinen back Full-Double Full-Full nicht stehen und belegte am Ende Rang 6. Im 1. Finaldurchgang hatte Roth noch den drittbesten Versuch gezeigt. Den Sieg holte sich der Chinese Xindi Wang, bei den Frauen triumphierte die Australierin Danielle Scott.

Skispringen: Kein Schweizer Exploit bei Lanisek-Sieg

Anze Lanisek hat in Zakopane seinen 11. Weltcupsieg gefeiert. Der Slowene verwies die Österreicher Jan Hörl und Manuel Fettner auf die weiteren Podestränge. Tournee-Dominator Domen Prevc landete nach zuvor 12 Podestplätzen in Serie im Schneegestöber nur auf Rang 27. Mit 13 aufeinanderfolgenden Top-Drei-Platzierungen hätte er mit Rekordhalter Janne Ahonen aus Finnland gleichgezogen. Für die Schweiz punktete einzig Gregor Deschwanden als 17.

Skispringen: Ammann dabei in Norditalien?

Simon Ammann hat die Chancen auf seine 8. Olympischen Spiele weiterhin am Leben erhalten. Beim zweiten Springen im Continental Cup in Sapporo belegte der Toggenburger Rang 5. Damit distanzierte Ammann, der am Vortag auf Rang 4 gesprungen war, Juri Kesseli deutlich. Nach der Disqualifikation am Vortag belegte Ammanns Konkurrent im Kampf um die Olympia-Selektion den 14. Platz. Der Sieg ging an den Österreicher Clemens Aigner. Wegen Wetterkapriolen wurde ein am Morgen angesetzter Wettkampf in Japan abgesagt. Das Springen am Nachmittag wurde in nur einem Durchgang ausgetragen.