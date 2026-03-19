Legende: Bestreitet am Samstag ihr letztes Weltcup-Rennen Jessica Keiser. Keystone/APA/Wolfgang Jannach

Snowboard alpin: Keiser beendet Karriere

Noch ein Rücktritt bei den Schweizer Alpin-Snowboarderinnen: Wie Julie Zogg und Ladina Caviezel beendet auch Jessica Keiser per Ende Saison ihre Profi-Karriere. Dies gab die 32-jährige Nidwaldnerin auf Instagram bekannt. 2022/23 erlebte Keiser ihren besten Weltcup-Winter mit einem Podestplatz und dem 12. Rang im Gesamtweltcup. Die darauffolgende Saison musste sie aufgrund eines Bandscheibenvorfalls vorzeitig abbrechen. Danach schaffte es Keiser nicht mehr, an ihre vorherigen Leistungen anzuknüpfen. So verpasste sie auch ihr grosses Ziel, nach Peking 2022 ein zweites Mal an Olympischen Winterspielen teilzunehmen. Am Samstag steht für Keiser mit dem Parallel-Slalom in Winterberg das letzte Weltcuprennen der Karriere an.