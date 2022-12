Skicross: Weiteres Schweizer Verletzungspech

Das Verletzungspech im Schweizer Skicross-Team reisst nicht ab. Nach Weltmeister Alex Fiva und Luca Lubasch hat sich nun auch Olympiasieger Ryan Regez bei einem Sturz im Weltcup schwer am Knie verletzt. Der Berner Oberländer kam am Montag im Heimrennen in Arosa im kleinen Final zu Fall und zog sich dabei einen Riss des vorderen Kreuzbandes sowie eine Zerrung des Innenbandes zu. Am Meniskus wurden zwei kleine Risse festgestellt. Regez wurde am Mittwoch operiert, es droht eine lange Ausfallzeit.