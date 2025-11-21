Legende: Keine Premiere in Südfrankreich Die Schweizer Boardercrosserin Sina Siegenthaler. key/Gian Ehrenzeller

Snowboard: Premiere in den Seealpen abgesagt

Die Ende Januar geplante Weltcup-Premiere der Boardercrosserinnen und -crosser im französischen Isola 2000 ist abgesagt worden. Die FIS sprach lediglich von «organisatorischen Gründen». Die Bürgermeisterin des Wintersportorts in den südfranzösischen Seealpen, Mylène Agnelli, sagte dagegen, «offensichtliche geopolitische Erwägungen» verunmöglichten die Organisation des Events. Sie bezog sich damit offenbar darauf, dass die aserbaidschanische Tourismusagentur seit dieser Saison ein Hauptsponsor der FIS ist. Frankreich pflegt gute Beziehungen zu dem mit Aserbaidschan verfeindeten Armenien.