Biathlon Frauen: Baserga überzeugt

Die Schweizer Biathletinnen sind für die Olympischen Spiele bereit. In Nove Mesto (CZE), dem letzten Wettkampf vor dem Saison-Höhepunkt, wurde Amy Baserga im Einzelrennen mit Massenstart über 12,5 km Neunte, Aita Gasparin lief auf den 15., Lena Häcki-Gross auf den 18. Platz. Die Schwyzerin bestätigte damit trotz drei Schiessfehlern ihre bisherigen starken Saisonleistungen, Gasparin und Häcki-Gross ihren Formanstieg an diesem Wochenende in Nove Mesto. Die beiden routinierten Athletinnen waren für Olympia selektioniert worden, obwohl sie die geforderten Resultate (noch) nicht erreicht hatten. Baserga überzeugte beim ersten Saisonsieg der Französin Julia Simon auch in der Loipe mit der zehntbesten Laufzeit. Auf den ersten fünf Plätzen klassierten sich vier Französinnen.

Biathlon Männer: Sieg an Franzosen Perrot

Bei den Männern war Joscha Burkhalter der einzige Schweizer Vertreter. Der Berner Oberländer blieb nur beim dritten Schiessen fehlerlos. Am Ende reichte es ihm nach insgesamt 4 Strafrunden zu Schlussrang 22. Der Sieg ging an den Franzosen Éric Perrot, der alle 20 Scheiben abräumte. Dahinter schafften es der US-Amerikaner Campbell Wright und der Norweger Sverre Dahlen Aspenes erstmals überhaupt auf ein Weltcup-Podest.

Resultate