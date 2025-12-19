Legende: Lief zum Sprint-Sieg Vetle Sjaastad Christiansen. imago images/PsnewZ

Biathlon: Christiansen siegt vor Dale-Skjevdal

Dank einer überragenden Schlussrunde schnappte sich Vetle Sjaastad Christiansen beim Sprint über 10 Kilometer in Annecy-Le Grand Bornand (FRA) den Sieg. Der Norweger distanzierte seinen Landsmann Johannes Dale-Skjevdal um 3,5 Sekunden, weitere 1,5 s dahinter klassierte sich der Einheimische Émilien Jacquelin. Als mit Abstand bester Schweizer lief Joscha Burkhalter auf Platz 17. Sebastian Stalder (56.), James Pacal (66.), Dajan Danuser (70.) und Jeremy Finello (78.) verpassten allesamt die Punkteränge. In der Verfolgung vom Samstag (ab 14:35 Uhr live auf SRF zwei) sind Burkhalter und Stalder dabei.

Skispringen: 6 Schweizer überstehen Quali in Engelberg

Für das erste von zwei Weltcup-Springen der Männer in Engelberg am Samstag haben sich sechs von acht Swiss-Ski-Athleten qualifiziert. Sandro Hauswirth (16.), Killian Peier (17.), Felix Trunz (23.), Gregor Deschwanden (32.), Simon Ammann (33.) und Yanick Wasser (48.) klassierten sich auf der Gross-Titlis-Schanze unter den ersten 50. Juri Kesseli (57.) und Remo Imhof (58.) schafften den Cut dagegen nicht. Das beste Resultat in der Qualifikation erzielte der Deutsche Felix Hoffmann, der wie der Österreicher Jan Hörl erst nach 132 Metern landete.

Programm-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen SRF zeigt die Skispringen aus Engelberg wie folgt auf SRF zwei und in der SRF Sport App: Samstag, 12:55 Uhr: Frauen

Samstag, 15:55 Uhr: Männer

Sonntag, 11:25 Uhr: Frauen

Sonntag, 15:55 Uhr: Männer

