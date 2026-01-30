Legende: Bestreitet bald ihre letzten Rennen Franziska Preuss. Imago/Oryk Haist

Biathlon: Preuss kündigt Karriereende an

Franziska Preuss hat das Ende ihrer erfolgreichen Karriere angekündigt. «Nach dieser Saison ist definitiv Schluss», sagte Deutschlands Sportlerin des Jahres am Freitag in einer virtuellen Medienrunde. Ob sie unmittelbar nach den Olympischen Spielen in Antholz bereits aufhört oder das letzte Weltcup-Trimester noch mitnimmt, liess die Gesamtweltcupsiegerin offen. In der vorherigen Saison hatte sich Preuss mit dem Gewinn der grossen Kristallkugel sowie von WM-Gold in der Verfolgung gleich mehrere Träume erfüllt. Bei den Winterspielen hat sie bislang nur eine Bronzemedaille mit der Staffel auf dem Konto.