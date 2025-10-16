Legende: Nicht nur sportlich ein Erfolg Die Biathlon-WM in Lenzerheide zog viele Fans an. imago images/NTB

Biathlon: Schlussrechnung der WM in Lenzerheide stimmt

Die erste Schweizer Biathlon-WM war auch finanziell ein Erfolg. Wie die Veranstalter der Titelkämpfe 2025 in Lenzerheide am Donnerstag mitteilten, mussten die von Gemeinden, Kanton und Bund zugesicherten Beiträge von knapp einer Million Franken nicht beansprucht werden. Das Budget habe eingehalten werden können, schrieben die Organisatoren. 85'200 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 860 Voluntari hatten im Februar in Lenzerheide für ein denkwürdiges Sportfest gesorgt. Die Gesamtkosten beliefen sich auf 10,58 Millionen Franken, rund vier Millionen wurden von Gemeinden, Kanton und Bund getragen.