Monobob: Hasler in Lillehammer auf Rang 4

Melanie Hasler hat den ersten Podestplatz der Schweizer Bobfahrerinnen und -fahrer in dieser Saison knapp verpasst. Beim Weltcup in Lillehammer, wo sie vor einem Jahr EM-Silber gewonnen hatte, wurde sie im Monobob mit acht Hundertsteln Rückstand auf die drittplatzierte Deutsche Laura Nolte Vierte. Nach dem ersten Lauf war Hasler als Dritte noch auf Podestkurs gewesen. Die 27-jährige Aargauerin hat immerhin die definitive Olympia-Qualifikation in der Tasche. Beim überlegenen Sieg der Australierin Breeana Walker klassierte sich mit Debora Annen (9.) eine zweite Schweizerin in den Top 10, Inola Blatty wurde 15.

Boardercross: Auch Siegenthaler neben dem Podest

Sina Siegenthaler ist im Weltcup-Wettkampf in Cervinia (ITA) am Treppchen vorbeigeschrammt. Die Snowboarderin musste im grossen Final mit dem 4. Platz vorliebnehmen. Im Viertelfinal und im Halbfinal hatte sie ihren Heat jeweils gewonnen. Für die zweite Schweizerin am Start, Noémie Wiedmer, hatte die Runde der letzten Acht Endstation bedeutet. Der Sieg ging an Léa Casta (FRA). Die Schweizer Männer waren weniger erfolgreich. Valerio Jud schied im Achtelfinal aus, Kalle Koblet im Viertelfinal.