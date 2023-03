Snowboard: Boll in Silvaplana auf Rang 9

Die Schweizer Slopestyle-Snowboarder sind zum Abschluss der Saison ohne Exploit geblieben. Moritz Boll belegte beim Weltcup-Finale in Silvaplana den 9. Platz. Boll hatte am Vortag in der Quali mit 80,00 Punkten geglänzt. Im Wettkampf selbst musste er sich mit 69,00 Punkten begnügen. Moritz Thönen (36,75) und Nicolas Huber (29,50) belegten im Final der Top 16 die Ränge 10 und 12. Den Sieg holte Taiga Hasegawa (JPN/92,00). Am Samstag hatte Andrina Salis bei ihrem erst zweiten Weltcup-Einsatz bei den Frauen mit Platz 6 überzeugt.