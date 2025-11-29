Legende: Springt in die Top 10 Gregor Deschwanden. EPA/KIMMO BRANDT

Skispringen: Deschwanden überzeugt

Simon Ammann schaffte es auf der Grossschanze in Kuusamo (Finnland) als 28. erstmals in die Punkteränge. Gewertet wurde nur der erste Durchgang, nach 8 Springern im 2. Durchgang musste dieser abgebrochen werden. Regen, Wind und Schneefall beeinträchtigten das Springen. Gregor Deschwanden war als Zehnter auch im fünften Springen der Saison der beste Schweizer. Der Slowene Anze Lanisek siegte vor Ren Nikaido aus Japan und Landsmann Domen Prevc.

Big Air: Schweizerinnen können nicht glänzen

Für die beiden Schweizerinnen hat es im Big-Air-Final von Secret Garden (CHN) nichts zu holen gegeben. Giulia Tanno wurde Fünfte, Sarah Höfflin nach einem missglückten Versuch gar nur Achte und damit Letzte. Mathilde Gremaud, die zum Saisonauftakt auf dem Stubaier Gletscher gewonnen hatte, war nach einer verpatzten Quali im Final nicht am Start. Zum Sieg sprang Kirsty Muir (GBR) vor Naomi Urness (CAN) und Lokalmatadorin Mengting Liu. Bei den Männern jubelte Troy Podmilsak (USA) vor Dylan Deschamps (CAN) und Luca Harrington (NZL). Die fünf Schweizer am Start verpassten den Final.