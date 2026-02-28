Legende: Weiter in Form Gregor Deschwanden. IMAGO / Laci Perenyi/Archiv

Skispringen: Deschwanden in Top 10

Gregor Deschwanden läuft es seit der gewonnenen Bronzemedaille an den Winterspielen wieder rund. Deschwanden flog am Kulm bei Tauplitz auf Platz 7. Deschwanden knackte zweimal die 200-m-Grenze. Im ersten Durchgang belegte er mit 208,5 m den fünften Platz. Im zweiten Durchgang, mit dem er nicht mehr perfekt zufrieden war, landete der Einsiedler bei 202 m. Mit Platz 7 egalisierte Deschwanden seine besten Karrieren-Ergebnisse im Skifliegen. Mit Sandro Hauswirth (22.) und Simon Ammann (27.) qualifizierten sich zwei weitere Schweizer für den Finaldurchgang. Der Sieg ging an den Saison-Dominator und Weltmeister Domen Prevc aus Slowenien. Prevc nahm im Finaldurchgang der gesamten Konkurrenz neun und mehr Meter ab.