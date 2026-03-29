Legende: Büsste in der Entscheidung noch 8 Ränge ein Gregor Deschwanden. imago images/Sports Press Photo

Skifliegen: Deschwanden fällt im 2. Durchgang zurück

Gregor Deschwanden hat zum Abschluss der Weltcup-Saison eine Platzierung in den ersten 15 verpasst. Beim Skifliegen in Planica belegte der 35-jährige Luzerner den 16. Platz. Nach dem ersten Durchgang lag der Olympia-Bronzemedaillengewinner, der vor zwei Wochen in Oslo seinen ersten Weltcup-Sieg feiern durfte, noch an achter Stelle. Sandro Hauswirth wurde 20. Den Sieg in Slowenien sicherte sich der Norweger Marius Lindvik, der schon zur Halbzeit in Führung lag. Zweiter wurde der Einheimische Domen Prevc, der am Freitag das erste Springen in Planica und schon zuvor den Gesamtweltcup zu seinen Gunsten entschieden hatte.

Resultate

Snowboard: Kein Slopestyle in Silvaplana

Das Weltcupfinale der Snowboarderinnen und Snowboarder in Silvaplana ist zu einem vorzeitigen Ende gekommen. Die äusseren Bedingungen im Engadin mit starken Winden liessen am Sonntagmorgen keine Slopestyle-Wettkämpfe zu. Ob die Halfpipe-Bewerbe der Freeskier am Nachmittag ausgetragen werden können, ist noch unsicher.