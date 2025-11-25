Legende: Konnte in Falun nicht über sich hinauswachsen Gregor Deschwanden. imago images/TT

Skispringen: Deschwanden als bester Schweizer 23.

Gregor Deschwanden ist im Weltcup im schwedischen Falun mit Platz 23 unter den Erwartungen geblieben. Der 34-Jährige verlor im zweiten Durchgang mit seinem Satz auf 91,5 m noch fünf Ränge. Simon Ammann, Sandro Hauswirth und Juri Kesseli verpassten die Qualifikation für den 2. Durchgang. Der Sieg ging an den Österreicher Stefan Kraft.

Skispringen

Skispringen: Frauen-Tournee soll kommen

Im Winter 2026/27 soll es erstmals eine Vierschanzentournee für Frauen geben. «Das sind fantastische Neuigkeiten und das Signal, auf das wir gewartet haben», sagte Tourneepräsident Manfred Schützenhofer. Zuletzt war eine Frauen-Tournee am fehlenden Flutlicht in Innsbruck gescheitert. Nun ist eine entsprechende Finanzierung gesichert.