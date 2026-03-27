Legende: Flog zweimal weit über 200 Meter Gregor Deschwanden. Imago/Sport Press Photo

Skifliegen: Deschwanden und Hauswirth in den Top 20

Gregor Deschwanden hat das erste von zwei Einzelwettkämpfen beim Skiflug-Saisonfinale im slowenischen Planica auf Rang 13 abgeschlossen. Der Luzerner stand Flüge auf 218,5 und 221 Meter. Eine ansprechende Leistung zeigte auch Sandro Hauswirth auf Rang 17 (217 und 223 m). Überlegener Sieger wurde der Einheimische Domen Prevc. Der Gesamtweltcup-Sieger holte mit Flügen auf 232,5 und 230,5 m über 20 Punkte Vorsprung auf Ren Nikaido (JPN) und Daniel Tschofenig (AUT) auf den Rängen 2 und 3 heraus.

Resultate