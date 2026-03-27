Legende: Fliegt als erste Frau weiter als 240 Meter Nika Prevc. Imago/NTB

Skifliegen: Nika Prevc in neuen Sphären

Weltmeisterin Nika Prevc hat ihren eigenen Skiflug-Weltrekord auf 242,5 m verbessert. Die 21 Jahre alte Slowenin stellte die Bestmarke im Training für den Weltcup auf der Letalnica-Schanze im heimischen Planica auf. Der bisherige Rekord stand bei 236 m, erzielt ebenfalls von Prevc im März 2025 im norwegischen Vikersund. Das slowenische Skisprung-Mekka Planica hält somit erstmals die Weltrekorde beider Geschlechter: Nikas Bruder Domen Prevc war am 30. März 2025 an gleicher Stelle auf 254,5 m gesegelt.

Skifliegen: Deschwanden und Hauswirth in den Top 20

Gregor Deschwanden hat das erste von zwei Einzelwettkämpfen beim Skiflug-Saisonfinale im slowenischen Planica auf Rang 13 abgeschlossen. Der Luzerner stand Flüge auf 218,5 und 221 Meter. Eine ansprechende Leistung zeigte auch Sandro Hauswirth auf Rang 17 (217 und 223 m). Überlegener Sieger wurde der Einheimische Domen Prevc. Der Gesamtweltcup-Sieger holte mit Flügen auf 232,5 und 230,5 m über 20 Punkte Vorsprung auf Ren Nikaido (JPN) und Daniel Tschofenig (AUT) auf den Rängen 2 und 3 heraus.

Resultate