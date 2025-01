Deschwanden verpasst Skiflug-Podest – keine Bob-Rennen am Sonntag

Legende: Vergibt einen möglichen Podestplatz im 2. Durchgang Gregor Deschwanden. Imago Images/Nordphoto

Skispringen: Deschwanden beim 2. Fliegen in Oberstdorf 9.

Gregor Deschwanden hat beim Weltcup in Oberstdorf sein erstes Podest im Skifliegen verpasst. Nach dem 1. Durchgang (234,5 m) noch auf dem 3. Platz, fiel der Luzerner mit dem 2. Sprung auf nur noch 213,5 m 6 Positionen zurück. Der 9. Rang ist immerhin das zweitbeste Resultat Deschwandens in einem Skifliegen. Den Sieg holte sich nach Timi Zajc am Samstag mit Domen Prevc erneut ein Slowene.

Bob: Weltcup in St. Moritz abgebrochen

Die Rennen des Bob-Weltcups vom Sonntag in St. Moritz sind abgesagt worden. Die Natur-Eisbahn hat in den letzten Tagen unter den ungewöhnlich hohen Temperaturen im Oberengadin mit deutlichen Plusgraden zu sehr gelitten. Dazu kam in der Nacht noch Schneefall. Vorgesehen gewesen wären ein Zweierbob-Rennen der Frauen und ein weiteres im Vierer der Männer.