Legende: Büsste im 2. Durchgang 2 Plätze ein Gregor Deschwanden. Keystone/DPA/Daniel Karmann (Archiv)

Skispringen: Deschwanden bester Schweizer

Beim Springen von der Grossschanze im finnischen Lahti konnte Gregor Deschwanden nicht ganz an seinen 4. Rang auf der Normalschanze vom Vortag anknüpfen. Der Olympiabronze-Gewinner landete nach Sprüngen auf 125,5 und 123 Meter auf dem 12. Rang, nach dem 1. Durchgang hatte er noch an 10. Stelle gelegen. Juri Kesseli holte sich als 30. noch einen Weltcup-Punkt. Simon Ammann (37.) und Sandro Hauswirth (46.) verpassten die Entscheidung. Den Sieg holte sich der Österreicher Daniel Tschofenig 0,6 Punkte vor Gesamtweltcupsieger Domen Prevc (SLO) und 3,2 Zähler vor Ryoyu Kobayashi (JPN).

Skispringen

Langlauf: Silber für Kälin an der U23-WM

Marina Kälin hat der Schweiz an den U23-Weltmeisterschaften in Lillehammer die 2. Medaille beschert. Die 22-jährige Bündnerin holte über 10 Kilometer klassisch im Einzelstart Silber. Auf die norwegische Siegerin Eva Ingebrigtsen büsste die Schweizerin über eine halbe Minute ein. Ihr Vorsprung auf Bronzegewinnerin Léonie Perry (FRA) betrug aber ebenfalls über 30 Sekunden.