Deschwanden zum Abschluss in den Top 20

Legende: Durchzogener Saisonabschluss Gregor Deschwanden. key/AP Photo/Darko Bandic

Skispringen: Deschwanden schrammt an 230-m-Marke vorbei

Im letzten Weltcup-Skifliegen der Saison hat Gregor Deschwanden nicht ganz an seine starke Leistung vom Vortag (Platz 7) anknüpfen können. Der 32-jährige Luzerner, der am Schlusstag als einziger Schweizer antrat, belegte in Planica mit Flügen auf 219 und 229,5 m den 19. Rang. Damit schliesst er die Skiflug-Gesamtwertung (6 Wettbewerbe) als 12. ab, im Gesamtweltcup ist er 26. Die slowenischen Gastgeber feierten mit Timi Zajc und Anze Lanisek einen Doppelsieg.