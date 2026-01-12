Legende: In Topform Silvana Tirinzoni. Reuters/Action Images

Curling: Team Tirizoni stark unterwegs

Silvana Tirinzoni und ihr Team haben die Grand-Slam-Turnier-Serie in Kanada auf bestmögliche Art beendet. Das Quartett errang beim Event in Steinbach, Manitoba, den dritten Sieg in Folge. Skip Tirinzoni, Carole Howald, Selina Witschonke und Alina Pätz setzten sich im Final gegen die einheimische Equipe um Skip Kerri Einarson 6:5 durch und reihten als erstes Team drei Turniersiege bei dieser Veranstaltung aneinander. «Ich hätte das nie für möglich gehalten, zumal hier ja die weltweit besten zwölf Teams dabei waren», sagte Tirinzoni nach dem neuerlichen Grosserfolg, ihrem siebten bei einem Turnier der Grand-Slam-Serie.