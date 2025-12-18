Legende: Die beste eines schwachen Teams Lena Häcki-Gross (Archiv). KEYSTONE/Gian Ehrenzeller

Biathlon: Schweizerinnen gehen leer aus

Hanna Öberg hat den Sprint über 7,5 km im französischen Annecy-Le Grand Bornand für sich entschieden. Die Schwedin setzte sich 3,3 Sekunden vor der Einheimischen Lou Jeanmonnot und 11,4 vor Dorothea Wierer (ITA) durch. Die Top-6-Athletinnen waren allesamt ohne Schiessfehler durchgekommen. Ganz im Gegensatz zu den Schweizerinnen, die einen rabenschwarzen Tag einzogen. Lena Häcki-Gross (45.), Amy Baserga (50.) und Aita Gasparin (54.) qualifizierten sich mit ihren Top-60-Platzierungen immerhin für die Verfolgung vom Samstag in Haute-Savoie. Lea Meier und Weltcup-Debütantin Coralie Langel belegten die Plätze 66 respektive 82.

Alpin Snowboard: Schweizer scheitern früh

Den Schweizer Alpin-Snowboarderinnen und -Snowboardern ist die Hauptprobe für den Heimweltcup in Davos misslungen. Beim Parallel-Riesenslalom in Carezza in Italien erreichten einzig Ladina Caviezel und Jessica Keiser die K.o.-Phase, das Duo scheiterte dort jedoch bereits in den Achtelfinals. Julie Zogg, beim Saisonauftakt in China noch als Zweite auf dem Podest, war wie auch Dario Caviezel schon in der Qualifikation ausgeschieden. In Davos steht am Samstag der erste Parallel-Slalom dieser Weltcup-Saison auf dem Programm. Nach dem Jahreswechsel folgt am 10. Januar in Scuol mit dem Parallel-Riesenslalom das zweite Heimrennen.