Legende: Schweizer Jubel Noé Roth sorgt als Zweiter für einen weiteren Aerials-Podestplatz im Weltcup. Keystone (Archiv)

Nach einem missglückten Wettkampf am Vortag fliegen die Schweizer Aerials-Spezialisten am Samstag wieder – und schaffen es zu zweit aufs Podest.

Skispringer Killian Peier beweist beim Weltcup in Klingenthal erneut seine Konstanz.

Snowboarder Jan Scherrer schafft es in Copper Mountain auf das Podest.

Im Skicross-Weltcup in Val Thorens ist Joos Berry als Vierter für das beste Resultat besorgt.

Ski Freestyle: Schweizer Reaktion eindrücklich geglückt

Den Schweizer Aerials-Spezialisten ist die Rehabilitation für den verpatzten Wettkampf am Freitag geglückt. Bei der Wiedergutmachung im finnischen Kuusamo schafften Noé Roth und Pirmin Werner den Sprung aufs Podest. Roth als Zweiter und Werner als Dritter wurden in Finnland nur vom Dominator Maxim Burow aus Russland geschlagen. Das Schweizer Duo hatte die Messlatte mit 128,51 respektive 128,50 Punkten hoch gesetzt – doch der aktuelle Weltcup-Überflieger war auch beim 4. Wettkampf dieser Saison nicht zu schlagen und brillierte mit 133,03 Punkten. Komplettiert wurde das starke Schweizer Ergebnis von Nicolas Gygax, der mit dem 8. Platz sein zweitbestes Weltcup-Resultat egalisierte. Dagegen hatte die Swiss-Ski-Equipe schon am Vortag ihre Chancen für den Team-Wettkampf, der ebenfalls am Samstag stattfand, verspielt.

00:35 Video Roth und Werner auf dem Podest Aus Sport-Clip vom 11.12.2021. abspielen

Skispringen: Peier weiter solide

Killian Peier springt in seiner ersten Saison nach einem Kreuzbandriss weiter sehr konstant. Beim Weltcup in Klingenthal sichert sich der 26-jährige Waadtländer den 12. Platz. In den sechs Wettkämpfen dieses Winters klassierte sich Peier immer zwischen den Rängen 6 und 16. Während sich Peier über seinen zweiten Sprung, mit dem er seine Position nicht mehr verbessern konnte, ein wenig ärgerte, machte Simon Ammann den zufriedeneren Eindruck. «Es geht vorwärts», meinte er lachend in die Kamera. Der 23. Platz ist das beste Weltcup-Ergebnis des vierfachen Olympiasiegers seit dem letzten Februar. Gregor Deschwanden verpasste die Qualifikation für den Finaldurchgang. Der Österreicher Stefan Kraft feierte seinen 22. Weltcupsieg.

00:34 Video Peier springt auf Rang 12 Aus Sport-Clip vom 11.12.2021. abspielen

Skispringen Resultate Weltcup Klingenthal Resultate Weltcup Klingenthal

Snowboard: Scherrer auf dem Podest

Beim ersten Weltcup in der Halfpipe der Snowboarder in Copper Mountain, Colorado, schaffte es der Schweizer Jan Scherrer als Zweiter aufs Podest, geschlagen einzig vom Japaner Ruka Hirano. Der dreimalige Olympiasieger Shaun White beendete den Wettkampf auf Platz 8. Der 35-jährige White überzeugte im ersten von 3 Durchgängen, brachte danach aber keinen sauberen Run mehr zusammen.

Bob: Vogt im Vierer erneut in den Top Ten

Der Schwyzer Bobpilot Michael Vogt und sein Team sind auch im vierten Viererbob-Weltcup der Saison in die Top Ten gefahren. In Winterberg klassierte sich das Quartett auf dem 9. Rang, Simon Friedli und seine Mannschaft reihte sich auf dem 14. Platz ein. Den Sieg holte sich zum vierten Mal der deutsche Dominator Francesco Friedrich.

00:41 Video Rang 9 in Winterberg für den Vierer von Michael Vogt Aus Sport-Clip vom 11.12.2021. abspielen

Skicross: Schweizer gehen leer aus

Beim 1. Weltcup in Val Thorens wurde Joos Berry für einen starken Auftritt knapp nicht belohnt. Der Prättigauer preschte bei schwierigen Verhältnissen zwar in den Final vor, konnte dort aber keinen Konkurrenten hinter sich lassen. Somit blieb ihm der 5. Podestplatz seiner Karriere verwehrt – und stattdessen der 4. Schlussrang. Im kleinen Final erkämpfte sich Marc Bischofberger den 2. Platz. Als Gewinner durfte sich der Franzose Terence Tchiknavorian feiern lassen.

Skicross zum Zweiten in Val Thorens Box aufklappen Box zuklappen Das Rennen vom Sonntag können Sie ab 11:25 Uhr live auf SRF info und in der Sport App verfolgen. Am Dienstag und Mittwoch macht der Skicross-Weltcup dann in Arosa Halt.

Im Feld der Frauen konnte das qualifizierte Schweizer Trio in der K.o.-Phase keine Ausrufezeichen setzen. Sowohl Fanny Smith und Sanna Lüdi, die beide im gleichen Heat anzutreten hatten, wie auch Sixtine Cousin kamen nicht über den Viertelfinal hinaus. Smith wurde auf dem letzten Abschnitt noch aus den Top 2 verdrängt, während ihre beiden Teamkolleginnen entweder ausschieden oder sogar auf den Start verzichten mussten. Den Tagessieg holte sich Überfliegerin Sandra Näslund. Mit ihrem 19. Weltcup-Triumph und einer eindrücklichen Vorstellung unterstrich die Schwedin ihre glänzende Frühform.

01:36 Video Zusammenfassung 1. Skicross-Weltcup in Val Thorens Aus Sport-Clip vom 11.12.2021. abspielen

Skispringen: Keine Weltcup-Springen in Japan

Die japanischen Skisprung-Weltcups in Sapporo und Zao sind wegen der Coronavirus-Pandemie abgesagt worden. Die Männer hätten vom 20. bis 23. Januar in Sapporo antreten sollen, die Frauen in der ersten Januar-Hälfte in Sapporo und Zao. Die FIS versucht, Ersatz für die ausgefallenen Wettkämpfe zu finden.

Legende: Killian Peier fliegt in Sapporo Ein Bild, das es im Januar 2022 nicht zu sehen gibt. Keystone

Alpin-Snowboarden: Schweizern misslingt der Auftakt

Für die Schweizer Alpin-Snowboarder ist der Weltcup-Auftakt im russischen Bannoje enttäuschend verlaufen. Patrizia Kummer und Ladina Jenny scheiterten im Parallel-Riesenslalom als Beste im Viertelfinal. Julie Zogg und Jessica Keiser schieden im Achtelfinal aus. Die drei Schweizer Männer – Olympiasieger Nevin Galmarini, Dario Caviezel und Gian Casanova – scheiterten bereits in der Qualifikation.