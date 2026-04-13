Legende: Wagt sich in die Biathlon-Hochburg Deutschland Sandra Flunger. IMAGO / Gabor Baumgarten

Biathlon: Flunger zieht's nach Deutschland

Die Österreicherin Sandra Flunger wird neue Cheftrainerin der deutschen Biathletinnen. Die 44-Jährige tritt die Nachfolge von Kristian Mehringer an, wie der Deutsche Skiverband (DSV) mitteilte. Die frühere Biathletin Flunger hatte zunächst als Cheftrainerin die österreichischen Frauen betreut. Von 2018 bis 2024 war sie Cheftrainerin der Schweizer Frauen, ehe sie in den vergangenen beiden Jahren als übergreifende Cheftrainerin des Schweizer Biathlon-Nationalteams fungierte und einige beachtliche Erfolge feierte.