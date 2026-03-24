Legende: Hört als Freeskier auf Colin Wili. KEYSTONE/Salvatore Di Nolfi

Ski Freestyle: Karriereende von Colin Wili

Der Freeski-Fahrer Colin Wili hat seine Karriere beendet. Der Rücktritt des 27-jährigen Appenzellers kam nicht aufgrund von Resultaten oder wegen der verpassten Qualifikation für die Olympischen Spiele zustande. Den Entscheid hat er schon vor der zu Ende gehenden Saison gefällt. In Zukunft will er sich verstärkt auf Filmprojekte konzentrieren. Wili nahm an den Olympischen Spielen 2022 in Peking teil und startete dort sowohl im Big Air als auch im Slopestyle. Zu seinen grössten Erfolgen zählen zwei 2. Plätze im Slopestyle, die er 2017 auf der Seiser Alm im Südtirol und 2022 in Bakuriani in Georgien erreichte.