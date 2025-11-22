Ski Freestyle: Qualisiegerin Gremaud gewinnt nach Final-Absage

Weltmeisterin Mathilde Gremaud hat zum Weltcup-Auftakt in Stubai direkt einen Sieg gefeiert – wenn auch auf etwas ungewohnte Art und Weise. Weil der Final am Samstag wegen zu heftigen Windes nicht stattfinden konnte, zählen die Resultate aus der Qualifikation. Und in dieser lieferte Gremaud am Donnerstag ab. Die 25-jährige Freiburgerin setzte sich mit 81,92 Punkten vor Olivia Asselin (CAN/76,71 Punkte) und Anni Karava (FIN/68,07 Punkte) an die Spitze. Die weiteren Schweizerinnen Sarah Höfflin, Giulia Tanno und Anouk Andraska klassierten sich auf den Rängen 12, 21 und 25. Die Männer um Andri Ragettli und Co. reisten unverrichteter Dinge ab. Bereits die Qualifikation am Samstag war ausgefallen.

Skispringen: Deschwanden zum Auftakt im Mittelfeld

Gregor Deschwanden ist zum Auftakt der neuen Skisprung-Saison auf den 15. Platz gesprungen. Der Luzerner zeigte in Lillehammer Sprünge auf 131,5 m und 122 m und kämpfte dabei wie andere mit den anspruchsvollen Rückenwindverhältnissen. Österreich feierte angeführt von Daniel Tschofenig einen Dreifach-Erfolg.

Eine Enttäuschung gab es zum Auftakt seiner 29. Weltcupsaison für Simon Ammann. Auf dem Lysgardsbakken, auf dem er seit 2009 den Schanzenrekord hält, verpasste er als 41. den Sprung in den zweiten Durchgang ebenso wie die Jungen Sandro Hauswirth (33.) und Juri Kesseli (45.). Besser machte es bei den Frauen Sina Arnet, die aber mit Platz 28 die halbe Olympia-Qualifikation (Top 25) knapp verpasste.

Resultate