Legende: Bestreitet ihre 5. WM Mathilde Gremaud. Keystone / AP Photo / Andy Wong

Ski Freestlye: Erste WM-Selektionen

Swiss-Ski hat für die Heim-WM im Engadin die Selektionen in den Disziplinen Slopestyle und Big Air vorgenommen. Bei den Männern greift ein Quartett um Andri Ragettli, Fabian Bösch, Kim Gubser und Colin Wili ins Wettkampfgeschehen ein. Ragettli hat seine Ambitionen am Freitag mit Platz 2 in Tignes (FRA) angemeldet. Bei den Frauen schickt Swiss-Ski Mathilde Gremaud, Sarah Höfflin und Anouk Andraska ins Rennen. Während Gremaud und Höfflin ihre 5. WM bestreiten, kommt die 21-jährige Andraska zum zweiten Mal auf höchster Bühne zum Einsatz.

Skispringen: Nika Prevc in neuen Sphären

Doppelweltmeisterin Nika Prevc hat in Vikersund den Frauen-Weltrekord im Skifliegen auf 236 Meter hochgeschraubt. Die 19-jährige Slowenin segelte am Freitag im Training sogar zweimal auf die neue Bestmarke. Prevc verbesserte den bisherigen Rekord der Norwegerin Silje Opseth aus dem Vorjahr an gleicher Stelle gleich um 5,5 Meter. Die anderen Teilnehmerinnen kamen nicht einmal annähernd auf Prevc' Weiten. Die Frauen bestreiten am Samstag und Sonntag in Vikersund ihre einzigen zwei Skiflug-Wettbewerbe der Weltcup-Saison.

Biathlon: Krankheit zwingt Bö zur Abreise

Rekordweltmeister Johannes Thingnes Bö hat die vorletzte Station seiner Weltcup-Laufbahn vorzeitig wegen einer Erkrankung verlassen müssen. Der Norweger reiste am Freitag mit Fieber aus Pokljuka ab, wo am Samstag noch ein Massenstart und am Sonntag eine Mixed-Staffel angesetzt sind. Seine letzten Weltcup-Rennen bestreitet Bö kommende Woche beim Finale in Oslo. Im Gesamtweltcup wird sein Rückstand auf den vor ihm führenden Landsmann Sturla Holm Laegreid von derzeit 39 Punkten am Samstag wohl noch anwachsen. In Oslo stehen ab 21. März drei Einzelrennen im Programm.

Biathlon: Lebenslange Sperre für Besseberg

Der ehemalige Präsident des Biathlon-Weltverbandes, Anders Besseberg, wurde auch vor dem Internationalen Sportgerichtshof CAS verurteilt und auf Lebenszeit für alle Funktionen im Biathlon gesperrt. Besseberg hatte über einen längeren Zeitraum unethisches Verhalten gezeigt, darunter die Annahme unangemessener Geschenke und die Vertuschung von Doping im russischen Team. Im April 2024 wurde er in Norwegen zu über drei Jahren Haft verurteilt. Eine Berufung wird am 24. April verhandelt.