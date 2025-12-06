Legende: Sprang knapp am Podest vorbei Freestyler Kim Gubser. Keystone/EPA/WU HAO

Freeski: Gubser auf Rang 5

Kim Gubser hat in Peking in der Disziplin Big Air den 5. Platz belegt. Beim ersten Weltcup-Sieg des Norwegers Ulrik Samnoey fehlten dem 25-jährigen Bündner, der in der Qualifikation der Zweitbeste gewesen war, 4 Punkte zu Rang 3. Bei den Frauen, bei welchen die WM-Dritte Anni Karava (FIN) ebenfalls erstmals ganz oben stand, sicherte sich die Appenzellerin Anouk Andraska Platz 7.

Snowboard: Schweizer verpassen Podest

Beim Weltcup-Auftakt im chinesischen Mylin hat sich Julie Zogg, die ihre letzte Saison in Angriff nahm, im Parallel-Riesenslalom wie Dario Caviezel auf Platz 5 klassiert. Die Wettkämpfe wurden von Italien dominiert. Bei den Männern siegte Maurizio Bormolini, der im Final Benjamin Karl (AUT) bezwang. Auf den Plätzen 3 und 4 folgen mit Aaron March und Mirko Felicetti zwei Landsmänner Bormolinis. Bei den Frauen entschied Lucia Dalmasso das Final-Duell gegen Elisa Caffont für sich.