Legende: Hatte Mühe beim 6. Schiessen Amy Baserga. Keystone/AP/PETR DAVID JOSEK

Biathlon: Baserga/Stalder auf Rang 4

Amy Baserga und Sebastian Stalder haben in der Single-Mixed-Staffel in Nove Mesto/CZE den 4. Rang belegt. Das Duo lief lange vorne mit. Nach drei Nachladern Basergas beim sechsten Schiessen wuchs der Rückstand auf die Podestplätze jedoch deutlich an. Auch ein guter Abschluss von Stalder konnte nichts mehr ausrichten. Insgesamt benötigten Stalder/Baserga 10 Nachlader, auf Rang 3 fehlten knapp 20 Sekunden. Nach der Disqualifikation der siegreichen Deutschen (Marlene Fichtner hatte nach dem Liegendschiessen das Gewehr nicht ordnungsgemäss geschultert) erbte Finnland den Tagessieg vor Frankreich und Norwegen. Zahlreiche Nationen waren nicht in Topbesetzung am Start.

Alpin-Snowboard: Schweiz neben dem Podest

Dario Caviezel und Julie Zogg haben beim Mixed-Teamwettkampf auf der Simonhöhe in Österreich Rang 11 belegt. Das Schweizer Duo stiess im Parallel-Riesenslalom bis in den Viertelfinal vor, wo es Slowenien unterlag. Der Sieg ging mit Andreas Promegger/Sabine Payer an ein einheimisches Team. Schon am Freitag hatte es für die Schweizer Alpin-Snowboarder im Einzelrennen eine herbe Enttäuschung abgesetzt. Bei den Frauen schafften nur Zogg und Flurina Bätschi den Sprung in die erste K.o.-Runde, bei den Männern keiner.

Skispringen: Arnet verpasst Final bei Prevc-Rekord

Ausgerechnet in Sapporo ist die Slowenin Nika Prevc mit ihrem 18. Weltcupsieg zur japanischen Allzeit-Leaderin Sara Takanashi aufgeschlossen. Prevc setzte sich beim ersten von zwei Springen vor Abigail Strate (CAN) und Anna Odine Ström (NOR) durch. Die einzige Schweizerin Sina Arnet verpasste als 32. den Finaldurchgang.