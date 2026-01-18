Legende: Zeigt einen soliden Heimwettkampf Jonas Hasler. IMAGO / justpictures.ch

Snowboard Männer: Hasler in Laax 6.

Bei den Laax Open hat Jonas Hasler im Snowboard Slopestyle den 6. Rang belegt. Der 19-Jährige zeigte zwei solide Runs, wovon der bessere mit 59,76 Punkten bewertet wurde. Der Sieg ging an den Franzosen Romain Allemand, der erstmals überhaupt im Weltcup triumphierte. Der Japaner Yuto Kimura und der Chinese Yiming Su komplettierten das Podest. Hasler war der einzige Schweizer, der es in den Final geschafft hatte.

Snowboard Frauen: Murase meistert Geduldsprobe am besten

Der Slopestyle-Weltcup der Snowboarderinnen in Laax war ursprünglich infolge den Witterungsbedingungen abgesagt worden. Der Organisator kam dann aber auf seinen Entscheid zurück, weil sich die Athletinnen explizit für die Durchführung ausgesprochen hatten. Im Wettkampf ohne Schweizer Final-Beteiligung setzte sich die Japanerin Kokomo Murase mit einem Skore von 77,55 durch und feierte so ihren ersten Sieg seit anderthalb Jahren. Auf dem Treppchen wurde sie flankiert von Lily Dhawornvej (USA) und der Österreicherin Anna Gasser.

Skispringen: Ammann diesmal besser als Trunz

Im Kampf um das dritte Schweizer Olympia-Ticket hat Simon Ammann in Sapporo noch einmal ein Zeichen gesetzt. Nachdem er am Samstag die Qualifikation für den Finaldurchgang verpasst hatte, war er am Sonntag beim 2. Weltcup-Springen als 23. bester Schweizer. Auch Felix Trunz, der ebenfalls als Olympia-Fahrer in Frage kommt, punktete als 28. Sicher in Milano Cortina dabei sein werden Sandro Hauswirth, der sich auf dem 26. Rang klassierte, und Gregor Deschwanden, der in Sapporo pausiert.

Resultate

Snowboardcross: Schweizer im Viertelfinal out

Wie bereits am Samstag hat Sina Siegenthaler beim Weltcup im chinesischen Dongbeiya den 10. Platz belegt. Der Viertelfinal bedeutete für sie wie für Teamkollegin Aline Albrecht (15.) Endstation. Bei den Männern musste Kalle Koblet ebenfalls im Viertelfinal die Segel streichen, nachdem er im 1. Rennen in den kleinen Final vorgestossen war. Er klassierte sich als 11. Die Siege gingen an die Französin Julia Nirani-Pereira und den Australier Adam Lambert.