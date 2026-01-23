Legende: Nach 2 von 4 Durchgängen bester Schweizer Sandro Hauswirth. imago images/Nordphoto

Skifliegen: Hauswirth und Deschwanden noch dabei

Im Kampf um das dritte Olympia-Ticket der Skispringer brachte der erste Wettkampftag der Skiflug-WM in Oberstdorf keine Entscheidung zwischen Felix Trunz und Simon Ammann. Die beiden verpassten im ersten Durchgang die Top 30 und waren somit für die Durchgänge 2 bis 4 nicht qualifiziert. Pech bekundete Ammann, der als 31. ausgerechnet von Team-Kollege Gregor Deschwanden verdrängt wurde. Trunz musste mit Platz 37 vorliebnehmen. Ammann und Trunz werden am Sonntag nochmals für den Team-Wettkampf abheben. Sandro Hauswirth und Gregor Deschwanden, die für die Winterspiele gesetzt sind, belegen die Zwischenränge 26 und 30.